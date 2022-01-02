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Лионель Месси заразился коронавирусом

2 Января 2022 21:00
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Лионель Месси заразился коронавирусом

НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тест на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Также заболевание выявлено у игроков ПСЖ Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Сообщается, что инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Травмированный бразильский игрок клуба Неймар вернется к тренировкам примерно через три недели.

ПСЖ в понедельник сыграет против «Ванна» в матче 1/16 финала Кубка Франции. После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.

Месси 34 года, в текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.


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#Спорт   #Коронавирус в мире   #Футбол  
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