Лионель Месси заразился коронавирусом
НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тест на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Также заболевание выявлено у игроков ПСЖ Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Сообщается, что инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Травмированный бразильский игрок клуба Неймар вернется к тренировкам примерно через три недели.
ПСЖ в понедельник сыграет против «Ванна» в матче 1/16 финала Кубка Франции. После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.
Месси 34 года, в текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
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