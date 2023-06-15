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Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 22:42
Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере Фото: championat.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аргентинский нападающий Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Это произошло в составе сборной в матче с Австралией (1:0, первый тайм). Гол был забит через одну минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Ранее лучшим показателем Лионеля Месси был гол, забитый в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда аргентинцу потребовалось две минуты и семь секунд.

Спортсмен впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.

Недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм.


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