АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аргентинский нападающий Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Это произошло в составе сборной в матче с Австралией (1:0, первый тайм). Гол был забит через одну минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Ранее лучшим показателем Лионеля Месси был гол, забитый в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда аргентинцу потребовалось две минуты и семь секунд.

Спортсмен впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.

Недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм.