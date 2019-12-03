Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз

ПАРИЖ. BBC – КАЗИНФОРМ – Нападающий «Барселоны» аргентинец Лионель Месси в шестой раз получил награду «Золотой мяч», которая ежегодно присуждается лучшему футболисту Европы французским журналом «France Football», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

На награду также претендовали португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» и защитник «Ливерпуля» голландец Вирджил ван Дейк.

Месси и Роналду стали рекордсменами по количеству трофеев, каждый из них получал награду «Золотой мяч» по 5 (включая «Золотой мяч ФИФА» - так премия называлась в 2010-2015 годах).

В прошлом году их многолетнюю гегемонию впервые нарушил капитан сборной Хорватии и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Премия «Золотой мяч» вручается во Франции с 1956 года по инициативе редактора журнала «France Football» Габриэля Ано. Победителя определяют спортивные журналисты из разных стран путем голосования.

За всю историю награды ее трижды получали голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен, а также француз Мишель Платини. Почетные «Золотые мячи» вручали аргентинцу Диего Марадоне и бразильцу Пеле.

В 2010 году премия стала называться «Золотой мяч ФИФА» - после слияния «Золотого мяча France Football» и «Игрока года ФИФА», но с 2016 года две премии вновь вручаются отдельно (награду ФИФА как лучший футболист ранее в этом году также получил Месси).

32-летний Месси в прошлом сезоне забил 54 гола в 58 играх за испанский клуб и сборную Аргентины. Из них в чемпионате Испании - 36 голов в 34 играх, выиграв «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы.

«Барселона» в прошлом году стала чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю».

В этом сезоне на счету Месси 16 игр и 13 забитых мячей (из них 9 игр и 9 голов - в национальном чемпионате). 27 ноября аргентинский футболист отметил юбилей - 700-й матч за «Барселону». В составе клуба он выступает с 2004 года и забил в ворота противников 613 мячей.