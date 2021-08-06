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Лионель Месси получил предложение казахстанского футбольного клуба
6 Августа 2021 13:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клуб Казахстанской Премьер-Лиги «Туран» сделал на официальной странице в Instagram обращение к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Лео Месси, приглашаем вас в Туркестан — духовную столицу Тюркского мира!», — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что вчера стало точно известно об уходе именитого аргентинца из каталонской «Барселоны», к нему проявляют интерес ряд клубов, в том числе французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити».
«Туран» идет на 12 месте турнирной таблицы КПЛ с 18 очками и отрывом от последней строчки, на которой расположился талдыкурганский «Жетысу», в семь баллов. Лучший бомбардир клуба Темирлан Амиров забил четыре гола.
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