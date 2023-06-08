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Лионель Месси перейдет в «Интер Майами»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2023, 01:08
Лионель Месси перейдет в «Интер Майами» Фото: instagram.com/leomessi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

По информации журналиста Эрнана Кастильо, Лионель Месси отправится в ФК «Интер Майами», который играет в высшей футбольной лиге США.

3 июня ФК «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Лионеля Месси свободным агентом. За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Лионель Месси - семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный - «Золотой бутсы».

Впервые он стал чемпионом мира, завоевав трофей со сборной Аргентины на прошедшем в Катаре турнире. Его также признали лучшим игроком ЧМ-2022.


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