Лионель Месси не видит оправданий поражению Аргентины в первом матче ЧМ-2022

22 Ноября 2022, 20:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение команды от Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень тяжелый удар для нас всех, мы не ожидали такого начала. Мы знали, что в сборной Саудовской Аравии сильные игроки, команда хорошо перемещает мяч и высоко отодвигает линию обороны. Нет никаких оправданий этому поражению. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Группа, в которую мы попали, сильна, и они это показали. Но мы должны быть готовыми ко всему и обязаны побеждать, все зависит от нас», - сказал Л. Месси.

Месси забил единственный мяч Аргентины в этом матче с пенальти. Второй гол нападающего «Барселоны» был отменен из-за офсайда. В общей сложности судья отменил три гола аргентинцев в первом тайме.

Как сообщалось ранее, сегодня в матче чемпионата мира сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

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