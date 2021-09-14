Линейка поддержки экспортеров начинается от А до Я – Омербек Баштай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков экспортный потенциал страны? Что дает программа «Экспортная акселерация»? Какие товары отечественного производства представлены на AliBaba и как налаживается сотрудничество с крупной электронной торговой площадкой? Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал директор департамента развития экспорта Министерства торговли и интеграции РК Омербек Баштай.

- Президент поручил Правительству определить стратегически важные производства, ключевые экспортные приоритеты. Какая работа была проведена ведомством в этом направлении?

- Есть финансовые меры поддержки и нефинансовые. Финансовые меры поддержки – это льготное кредитование для экспортоориентированных проектов. То есть, предприятие берет кредит, соответственно производит товар и экспортирует. Мы помогаем ему экспортировать. Также есть инструменты по линии экспортно-страховой компании «Qazaq Export», где предусмотрены страхования договоров, различные инструменты касательно сокращения кассового разрыва. К примеру, этот инструмент востребован, когда экспортер экспортирует товар на рынок Российской Федерации. Там у них предусмотрена отсрочка платежа, платеж поступает в течение 45 дней. Чтобы не было этого кассового разрыва, «Qazaq Export» представляет часть суммы денег, чтобы не была кассового разрыва.

Также есть и нефинансовые меры поддержки: участие в зарубежных выставочных мероприятиях, программа «Экспортной акселерации», предоставление аналитической поддержки, выводы на электронные торговые площадки. У нас линейка поддержки экспортеров начинается от А до Я. То есть, мы изучаем, действительно ли этот экспортер может выходить на рынок и будет ли востребованным на зарубежном рынке. После ему предоставляется поиск зарубежного партнера, ведутся переговоры, в период переговоров подключается«Qazaq Export» по страхованию, в случае заключения экспортного контракта идет страхование экспортной сделки, чтобы не было рисков непроплаты.

- Расскажите подробнее о программе «Экспортная акселерация».

- Программа «Экспортная акселерация» разработана по поручению Президента в 2020 году. В прошлом году запустили в пилотном режиме. Что она подразумевает? QazTrade совместно с зарубежными партнерами проводит диагностику предприятия. Те предприятия, которые еще не экспортировали, в основном это малый и средний бизнес, у которых востребован товар на зарубежном рынке, но он еще не экспортирует. Возможно, не хватает объемов производства, либо нужна маркетинговая программа. То есть, мониторят производство от А до Я, смотрят, какие имеются проблемы, составляют мастер-план и совместно с международными партнерами выводят ее на зарубежный рынок. В итоге выходят новые экспортеры, которые раньше не экспортировали товар на зарубежные рынки, а также получаем увеличение экспорта, соответственно увеличение несырьевого экспорта.

- В рамках этой программы целевыми рынками для продвижения казахстанской продукции были определены Китай, Россия, ОАЭ, и страны Центральной Азии. Почему выбраны именно эти страны и в каких государствах еще можно будет продвигать отечественный товар?

- Выбор этих стран на самом деле логический. Во-первых, это наши традиционные рынки. В то же время, отбор рынков проводился по итогам опроса, в первую очередь. К примеру, Российская Федерация – наш основной торговый партнер. Мы можем туда оперативно поставлять свои товары. В Китай тоже можем поставлять свой товар, очень много запросов поступает по экспорту определенной продукции со стороны китайских партнеров. Арабские Эмираты были выбраны потому как, в этом году будет проводиться масштабная выставка ЭКСПО. Наш павильон тоже расположится там, мы привезем свои товары, которые будут готовы выйти на этот рынок. Кроме этого, рынок Арабских Эмиратов рассматриваем, как выход на Персидский залив, то есть, это точка входа в Персидский залив.

- Насколько пандемия изменила экспортный потенциал страны?

- Конечно, в период пандемии возникали форс-мажорные ситуации, были неудобства для многих стран. Многие потеряли традиционные рынки сбыта. Если говорить о казахстанском экспорте, пандемия оказала существенное влияние на экспорт услуг. Внешнеторговый оборот Казахстана составил 85 млрд долларов США, сократившись в 1,13 %. В то же время казахстанский экспорт несырьевых товаров сократился менее на 2,8 % и составил 15 млрд долларов США. У нас есть свои традиционные рынки – наши соседи, куда экспортируем пищевую продукцию, машиностроительную отрасль. Как поставляли раньше, так и поставляем. Кроме того, есть дополнительные меры продвижения, оказания поддержки при выходе на европейский рынок. Сейчас тоже прорабатываем вопрос по некоторым товарам. Думаю, по итогам года в рамках наших мер выведем новые товары на европейский рынок.

- Какие товары экспортирует Казахстан? Сколько составил товарооборот за последние 9 месяцев текущего года?

- Что касается объема экспорта несырьевых товаров, по итогам полугодия вырос на 25% и составил 8,9 млрд долларов США. Это хороший показатель. Тут не только пандемия сыграла роль, то, что в прошлом году не экспортировали. Рынки начинают открываться, работают меры государственной поддержки. Экспорт растет. Драйверами роста стали в основном: металлургия – меди и катоды, экспорт которых вырос на 40 %, поставки серебра - на 67 %, автомобили – на 41 % и отечественный цемент – на 25 %. Что касается географии казахстанского экспорта, она не претерпела существенных изменений. Как и ранее говорил, это наши соседи, страны Центральной Азии. При этом количество экспортных рынков выросло до 109 стран.

- Помимо указанных товаров, у нас есть брендовая одежда отечественных дизайнеров, ювелирные народные украшения. Помогает ли ведомство продвигать такие товары на экспорт?

- Конечно, помогаем. На сегодняшний день, если продолжить тему экспортной акселерации, в текущем году включили отрасль легкой промышленности, мы позиционировали продукцию в постсоветские страны и страны Ближнего Востока. Ведется работа. Как уже говорил, проводится диагностика предприятий. Планируем, что выведем их на рынки. Кроме этого, есть единичный случай, когда вывели на маркетплейс AliBaba брендовые казахстанские футболки. Также буквально недавно прошел Центрально-Азиатский форум в Туркменистане с участием глав государств. Провели большую выставку. Наша продукция была хорошо оценена и другими главами государств. Мы вывозили туда товары легкой промышленности. Среди них – «Жузбай Дизайн» и «MIMIORIKI». Мы презентовали товары пяти странам, то, что у нас есть такие товары.

- Сообщалось, что компания «QazTrade» подписала договор с МФЦА, в частности, по электронной коммерции, биржевой торговле, выходу на маркетплейсы. Расскажите, пожалуйста, о проводимой работе в рамках сотрудничества.

- После создания Министерства торговли в 2019 году был сформирован институт «QazTrade». Он выбран в качестве национального оператора по продвижению экспорта. Он оказываем меры нефинансовой поддержки, начиная от аналитического блока, в частности Экспортной акселерации, организации зарубежных выставочных мероприятий, вывода на электронные торговые площадки. То есть, все эти меры оказывает наш национальный институт. Что касается электронной коммерции, есть инструмент по выводу казахстанских экспортеров на торговую электронную площадку AliBaba. То есть, государство за счет бюджетных средств покупает золотой аккаунт для казахстанского предприятия, он стоил в прошлом году порядка 3 тысяч долларов. Мы предоставляем золотой аккаунт. Что подразумевается под этим? То есть, когда любой покупатель, бизнесмен заходит на AliBabа, чтобы купить определенный товар, он забивает в поиск необходимое, те, у кого есть золотой аккаунт, выходят первыми в листе поиска. Те, у кого обычные аккаунты, могут располагаться на тысячной странице условно. Это очень важно, чтобы у наших экспортеров, кто выходит на электронные торговые площадки, были золотые аккаунты. В прошлом году впервые запустили. По итогам 100 компаний получили золотой аккаунт на электронной торговой площадке. В текущем году планируем запустить 60 компаний. Более 4 тысяч товаров уже на торговой площадке AliBaba. Кроме того, буквально в августе «QazTrade» подписал договор с AliBaba. До конца года планируем совместно с AliBaba открыть национальный виртуальный павильон по адресу kazakhstan.alibaba.com, где будут находиться все казахстанские товары. Это отдельная страница. Можно будет зайти и посмотреть, что Казахстан продает на электронной платформе. В целом благодаря этой программе по выводу на электронные торговые площадки экспортный контракт составил порядка 62,7 млн долларов США. В основном в этой программе участвует малый и средний бизнес.

- Глава государства поручил к 2025 году удвоить объем несырьевого экспорта и довести его до $41 млрд долларов. Каковы планы, чтобы достичь этого результата?

- Действительно, амбициозная задача. Эта задача была поставлена до ковидного периода, ее никто не отменяет. На сегодня министерством прилагаются все усилия для достижения этого индикатора. Ведомством совместно с Министерством иностранных дел разработаны страновые экспортные программы, где для каждого Посольства выработан конкретные показатели KPI. Как это все работает? В текущем году запустим в режиме пилота, в следующем году приступим к полноценной реализации страновых программ. То есть, казахстанский экспортер обращается в «QazTrade». У нас есть Telegram-канал, который работает 24/7, где экспортеры пишут о волнующих вопросах. Ведется работа с этими экспортерами. Допустим обратился экспортер и ему надо найти потенциального партнера, к примеру, он хочет выйти на европейский рынок или африканский. У нас нет торгового представительства, который будет заниматься этим вопросом. Однако усилиями Посольств советники по экономической части помогают нам найти потенциального импортера, дальше мы уже ведем с ними переговоры. Также есть новые меры поддержки, которые будут приняты до конца года. В текущем году в связи с постпандемической ситуации запланировано 10 торговых миссий. Однако традиционно у нас проводятся порядка 70 мероприятий за рубежом. Вот эти меры поддержки, зарубежные выставки, позволяют найти, заключить экспортный контракт и соответственно отгрузить товар. Экспортная акселерация тоже покажет свою эффективность. Это мировая практика. Думаю, совместными усилиями достигнем этого показателя в 41 млрд долларов США.

- Министр принял участие в торгово-экономической миссии в Баку. Глава ведомства рассказывал о том, что к ним обратилась местная, азербайджанская компания, работающая в сфере IT-решений: ищет бизнес-партнеров и производителей в Казахстане. Как будет налажено сотрудничество?

- Буквально несколько дней назад завершилась торгово-экономическая миссия в Азербайджане. От нашей страны поехали 19 товаропроизводителей в сфере питания, металлургии, металлообработки, IT-услуг, строительной и машиностроительной отрасли. По итогам переговоров заключены экспортные контракты на 32,9 млн долларов США. Были достигнуты договоренности на поставку локомотивов, стали, мебели, металлических бочек, соли, кондитерских изделий. Также хотел отметить, что переговоры не завершаются окончанием торгово-экономической миссии. До конца года ведутся переговоры. В чем суть торгово-экономической миссии? Вначале идет отбор казахстанских компаний, которые хотят принять участие на зарубежной выставке. Для этих компаний QazTrade ведет поиск потенциальных зарубежных импортеров. Затем ведутся B2B переговоры («Бизнес для бизнеса» - би ту би). Некоторые экспортные контракты прорабатываются заранее, с кем возможно провести. На второй-третий день подписываются экспортные контракты. Те, кто не смог подписать, ведут дальше переговоры. С начала года провели 6 торгово-экономических миссий, заключили 40 контрактов на 163млн долларов США. Эффективность программы есть.

- Спасибо за беседу!



