Лимоны весом в килограмм выращивают в ботаническом саду Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска зреют кубинские лимоны и королевские бананы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Северный Казахстан лимоны попали прямо с Кубы. Хранитель и душа ботанического сада Равиль Хасанов привез оттуда семена. И вот уже почти полвека в ботаническом саду Петропавловска растет кубинский лимон. Уникальность его в том, что плод при полном созревании может достигать в весе 1-1,2 кг.









«У нас в оранжерее высокая влажность. Часто плоды лимона не вызревают полностью, трескаются. Но те, которые вызревают, действительно, весят килограмм. Кубинские лимоны Равиль Хасанович дарит всем высокопоставленным гостям, которые приезжают в нашу область и посещают ботанический сад», - рассказала экскурсовод Наталья Шаль.

Плодоносит лимон в декабре. Н.Шаль говорит, что за деревьями ухаживают, как за маленькими детьми. Лимон же в качестве благодарности обильно цветет и дарит ароматные плоды. Запах от цветущего лимона невероятно сильный. От обычного лимона кубинский отличается толстой кожурой, огромным количеством семечек, которые буквально торчат из мякоти, и горьковатым вкусом.





«Был период, когда деревья болели, сбрасывали листья. Потом к весне оживали. В прошлом году дерево было буквально усыпано плодами», - отметила Н.Шаль.

Помимо кубинского лимона в оранжерее есть китайский лимон. Или как его еще называют – комнатный. Плоды у него самые обычные, какие мы привыкли видеть на прилавках магазинов.





В скором времени в ботаническом саду вызреют бананы. Королевский банан отличается миниатюрными плодами. Н.Шаль говорит, что мякоть этого банана более яркая и сладкая, в отличие от тех, что к нам импортируются.





«Банан – растение травянистое. В природе они достигают высоты до 23 метров. Нам привозят бананы кормовые, в Эквадоре ими кормят домашних животных. За счет того, что их снимают зелеными и они вызревают по дороге, у них нет того аромата и вкуса, как если бы они созревали здесь. Когда созревают наши бананы, появляется огромное количество мушек. Их привлекает сладкий аромат. И плоды при созревании растрескиваются», - рассказала вкусную историю о бананах Н.Шаль.









В оранжерее на созревание бананов требуется около полугода. После плодоношения трава погибает. Но вместо себя она заранее готовит детку. Малышка подрастет и года через два даст плоды. Погибшую траву в оранжерее спиливают и отдают в качестве корма морским свинкам, которую те с удовольствием поедают.

Появились плоды и на финиковой пальме. Однако из-за перепадов температуры они опадают и не успевают вызревать. Летом плодоносил инжир. Буквально недавно собрали урожай гранатов.





Помимо плодовых деревьев, в североказахстанской оранжерее можно увидеть удивительные тропические растения, полюбоваться роскошными лапами араукарии, восхититься потрясающей красотой растения, цветы которого напоминают Жар-птицу.