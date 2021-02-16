Лимит на покупку хлеба установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали ограничения по продаже хлеба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, в настоящее время в фирменных магазинах, где розничная цена на уровне отпускных цен завода, установлены ограничения по продаже хлеба - не более 5 булок в одни руки.

«Это связано с тем, что некоторые перекупщики в утреннее время выкупали весь объём продукции для дальнейшей перепродажи по более завышенной цене. Однако производство формового хлеба (социального) ТОО «ХБК «Аксай» остаётся на прежнем уровне. Соответственно, объёмы поставок продукции в магазины города не уменьшались», - сообщили в управлении.

Также в ведомстве добавили, что в рамках ранее заключённого договора между акиматом и ТОО «ХБК «Аксай», отпускная цена завода на хлеб зафиксирована на уровне 75 тенге за булку.

Ранее сообщались причины повышения себестоимости куриного яйца.