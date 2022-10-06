Ликвидировать свалки в поселке Жибек Жолы рекомендовало Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стихийную свалку превращается поселок Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области. Об этом жители заявляли неоднократно и обращались к властям. После публикации в соцсетях акимат и Министерство экологии отреагировали на обращение жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве экологии, в поселке Жибек Жолы имеется место размещения отходов. Оно находится в промышленной зоне площадью 3 га, ограждено, въездные ворота закрыты на замок. Обслуживающей компанией является ТОО «КомСервисПлюс».

«По обращению жителей Жибек Жолы осуществлен выезд на промышленную зону заместителя акима Аршалынского района и акима поселка Жибек Жолы. По итогам выезда принято решение, что до 1 ноября 2022 года будет проведено буртование свалки», - сообщили в Минэкологии в ответ на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

То есть, весь накопившийся мусор в поселке соберут, отвезут в промышленную зону для мусора, забуртуют и будут трамбовать. Так как отходов накопилось много, зона промышленной площади будет увеличена с 3 до 6 га земли.

В Минэкологии напомнили, что в текущем году за несвоевременную ликвидацию стихийных свалок был привлечен к административной ответственности заместитель акима Аршалынского района.

Однако в министерстве отметили, что местные исполнительные органы сами реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами. Тем не менее, Комитетом экологического регулирования и контроля совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных мест размещения отходов.

К примеру, в текущем году в рамках космического мониторинга в Аршалынском районе выявлено 23 несанкционированных стихийных свалок. Акиматом района совместно с департаментом экологии по Акмолинской области ликвидировано 15 несанкционированных свалок.

«Акимату Аршалынского района необходимо разработать проект рекультивации нарушенных земель (поселок Жибек Жолы), ликвидировать стихийные свалки, выявленные в рамках космического мониторинга, ускорить утверждение тарифа на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТБО», - рекомендуют в ведомстве.

Ранее пользователь Facebook Галия Мухамбетова просила Министерство экологии обратить внимание и разобраться в сложившейся ситуации: в самом центре поселка Жибек Жолы Аршалинского района Акмолинской области кто-то устроил стихийную свалку. На требования жителей вывезти мусор, по их словам, акимат никак не отреагировал.

«Мы хотим жить в чистом поселке. Все акимы приходят и уходят, а нам здесь жить. Просим разобраться в сложившейся ситуации», - написала жительница поселка.