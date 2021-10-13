Ликвидировать стихийные свалки в районах Жамбылской области поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Благоустройство территорий жамбылского региона обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев провел аппаратное совещание, на котором руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев рассказал о ходе двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Жамбылской области.

По словам Кудайбергена Корганбаева, на 10 октября по области посажено 16 098 деревьев, при этом план посадки выполнен уже на 39,3 процента. Очищено 796 километров каналов и арыков (68,6 процента от плана), на 4 440 квадратных метрах появились цветники (81,8 процента плана), на 1 985 - газоны (73,1 процента).

«В городе Таразе и районах проведено шесть субботников, в которых приняли участие свыше 32 тысячи человек. В некоторых населенных пунктах, хоть и проводили субботники, мусор так и не убрали. К примеру, свалки образовались на улицах Санырак батыра, Байтурсынова, Сатпаева, в массиве Дальняя Карасу в городе Таразе и в некоторых селах районов», - сказал Кудайберген Корганбаев.

«Сегодня сажают деревья, но затем не следят за ними. Зеленые насаждения продолжают сохнуть. Зачем надо было сажать их, если никто не собирался за ними ухаживать? – обратился глава региона к акимам районов. - Проблемы со свалками, с содержанием полигонов для хранения твердых бытовых отходов существуют во всех районах. Никто конкретно не занимается решением этих вопросов. Нередко приходится проводить субботники в местах, где совсем недавно весь мусор собрали. И такая ситуация распространена повсеместно. Выглядят удручающе полигоны в Шуском, Сарысуском, Рыскуловском, Мойынкумском, Жуалынском районах. Необходимо ликвидировать стихийные мусорные свалки», - поручил Бердибек Сапарбаев.

Напомним, до 2025 года в населенных пунктах Жамбылской области на 814,6 гектара должно быть посажено 970 тысяч саженцев деревьев. В 2021 году было запланировано посадить 179 тысяч саженцев на территории в 151,2 гектара.



