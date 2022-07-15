15 Июля 2022 18:02

Ликвидировать холдинг «Зерде» предлагают в Министерстве цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по реформированию холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП «Центр поддержки цифрового правительства». В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию Парка инновационных технологий «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations», - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

В качестве дальнейшей меры министр предложил ликвидировать холдинг «Зерде» с передачей АО «Национальные информационные технологии» напрямую в ведение МЦРИАП РК.

«В ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдинга рассмотрят и изучат компетентные органы. Счетный комитет указал на необходимость структуры холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности», - заключил Б. Мусин.