Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ликвидировать холдинг «Зерде» предлагают в Министерстве цифрового развития
15 Июля 2022 18:02

Ликвидировать холдинг «Зерде» предлагают в Министерстве цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по реформированию холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП «Центр поддержки цифрового правительства». В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию Парка инновационных технологий «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations», - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

В качестве дальнейшей меры министр предложил ликвидировать холдинг «Зерде» с передачей АО «Национальные информационные технологии» напрямую в ведение МЦРИАП РК.

«В ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдинга рассмотрят и изучат компетентные органы. Счетный комитет указал на необходимость структуры холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности», - заключил Б. Мусин.


Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Работа по усилению электросетей Западной энергозоны завершится в 2023 году
Более 6 млрд кубометров газа планируют добывать в Казахстане к 2030 году
Более 1,2 млн тонн битума в год будут производить в РК
Дифференцированные цены на топливо для АЗС в приграничных зонах планируют установить в РК
Ввести компенсации фермерам за ущерб от сайгаков предлагают в Минэкологии
Никаких проблем не вижу - вице-премьер о статистике по КВИ в новых областях
Механизм уплаты взносов ОСМС самостоятельными плательщиками изменится в РК
Глава Миннацэкономики РК выступил на форуме высокого уровня в ООН
Популярное
1 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
2 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
3 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
4 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
5 Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане

Лента новостей

Архив