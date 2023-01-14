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Ликвидирована точка по продаже наркотиков в одной из городских квартир в Талдыкоргане – МВД

14 Января 2023, 17:41
Ликвидирована точка по продаже наркотиков в одной из городских квартир в Талдыкоргане – МВД

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – К полицейской спецоперации по задержанию наркоторговца подключили бойцов Нацгвардии и кинологов со специально обученными собаками. Задержан 45-летний житель микрорайона «Болашак» города Талдыкоргана, который организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД.

Мужчину задержали при сбыте порядка 14 грамм марихуаны. По месту жительства подозреваемого также обнаружено 83 грамма «Пирролидина», относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске полицейские обнаружили в квартире патроны от огнестрельного и травматического оружия.

По факту начато уголовное расследование. Задержанный помещен под стражу.


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