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    08:45, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Ликвидирована сеть нарколабораторий в четырех регионах Казахстана

    наркотики
    Фото: Polisia.kz.

    По результатам длительной оперативной разработки МВД пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков в четырех регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В мае в городе Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков. Арендован был склад, завезено оборудование и химикаты.

    При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.

    После изучения его контактов, установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области.

    Полицейскими отслеживались маршруты передвижения преступников и их расписание. По готовности проведена незамедлительная и одновременная операция в разных частях страны.

    В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.

    В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование.

    В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.

    – Это предотвратило попадание на улицы городов около 11 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. В результате принятых мер не допущено в незаконный оборот более 6 кг синтетики и изъято порядка 4 тонн прекурсоров. МВД продолжает работать для безопасности наших граждан и благодарит всех за поддержку и сотрудничество. Только совместными усилиями мы можем сделать города безопаснее и защитить детей от угрозы наркотиков, – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Полиция Борьба с наркотиками
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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