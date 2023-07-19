Ликвидирована группа, обворовывавшая дальнобойщиков в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Группа «сухопутных пиратов», обчищающих большегрузные авто, ликвидирована в области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области Жетысу проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников, занимающихся кражей имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге Алматы–Оскемен через территорию Жетысу.

В результате длительной и слаженной работы 10 июля задержана группа из шести лиц, которые на системной основе обкрадывали водителей дальнобойщиков с крупной партией различных товаров, путем пореза верхней части тента. Работа этой группы была хорошо организована, вплоть до сбыта краденного имущества.«Действовали они по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не виляла. Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, – заклеены. В момент стыковки с большегрузным автомобилем, злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на крышу грузового прицепа авто. Двое забирались на крышу фуры, после чего путем пореза верхней части тента один проникал внутрь и подавал товар, а второй – сбрасывал полученное на обочину трассы. Некоторое время спустя, под утро, другие члены группировки подъезжали на Газели и собирали сброшенный товар. В сбыте краденных товаров подозреваемым помогали их знакомые в Алмате. На данный момент проверяется причастность нескольких лиц», – сообщил заместитель начальника ДП области Жетысу Ельдар Абдикенов.Одновременно с их задержанием проведено более 30 мероприятий по обыску на территории области Жетысу, Алматинской области и Алматы.Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 188 УК РК «Кража, совершенная преступной группой». Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению других пострадавших лиц и проверке задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.





