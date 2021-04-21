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    22:30, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Ликвидирован пожар в резервате «Ертіс орманы»

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ликвидирован пожар в лесном природном резервате «Ертіс орманы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы», пожар ликвидирован 20 апреля в 17 часов 50 минут. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    В ДЧС региона отметили, что ущерб от случившегося будет определять Комитет лесного хозяйства.

    Напомним, 18 апреля Щербактинском районе загорелись сухая трава и деревья в пяти километрах от села Арбигень, на территории резервата. Площадь пожара составила 1200 гектаров, в том числе 30 гектаров лесопокрытой территории.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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