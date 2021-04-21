Ликвидирован пожар в резервате «Ертіс орманы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ликвидирован пожар в лесном природном резервате «Ертіс орманы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы», пожар ликвидирован 20 апреля в 17 часов 50 минут. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ДЧС региона отметили, что ущерб от случившегося будет определять Комитет лесного хозяйства.

Напомним, 18 апреля Щербактинском районе загорелись сухая трава и деревья в пяти километрах от села Арбигень, на территории резервата. Площадь пожара составила 1200 гектаров, в том числе 30 гектаров лесопокрытой территории.