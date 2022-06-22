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    08:30, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Ликвидирован пожар в районе Большого Талдыколя в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице огнеборцы ликвидировали пожар в районе озера Большой Талдыколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «20 июня в 15:03 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе Есильского района столицы. По прибытии огнеборцев установлено, что на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности произошло загорание камыша. Воздушным судном МИ-8 произведено 27 сбросов воды (81 тонна). Пожар вчера в 18:53 локализован и сегодня в 05:55 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 6,5 га. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (малокалорийный источник огня). Двое суток огнеборцы боролись с огнем. На тушение пожара были задействованы 86 сотрудников и 14 единиц техники. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе МЧС.

    Ранее сообщалось, что для тушения горящего сухостоя в столице привлекли вертолет.

    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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