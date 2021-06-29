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    16:56, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Ликвидирован международный наркоканал из Афганистана в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, в рамках санкционированных органами прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий, вскрыта и пресечена деятельность транснациональной наркоструктуры, организовавшей устойчивый канал контрабандных поставок опийных наркотиков из Афганистана в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «В результате международной спецоперации 15 июня 2021 года в Алматы при транспортировке 25 кг тяжелых наркотических средств с поличным задержан организатор канала наркотрафика «М», разыскиваемый ФСБ Российской Федерации за совершение аналогичного наркопреступления в России. В целях уклонения от уголовной ответственности указанное лицо использовало поддельный паспорт гражданина Республики Таджикистан. Также задержан его пособник – гражданин Республики Казахстан «К», - говорится в сообщении ведомства.

    Материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 286 и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

    Следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к наркоакции продолжаются.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью КНБ Афганистан Происшествия Правоохранительные органы
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