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    13:55, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Ликвидирован крупный пожар на складе с древесиной в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Алматы за полчаса локализовали пожар на складе с древесиной, охвативший 1,5 тыс. кв.м. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «21 января 2021 года в 08:18 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Жетысуский район ул. Казыбаева, 12. К моменту прибытия открытым пламенем горело одноэтажное отдельно стоящее здание склада с хранением древесины на общей площади 1500 кв. м. Из-за высокого теплового излучения от горящего склада создалась угроза распространения огня на соседние склады, расположенные на расстоянии 10-15 м», - отметил Талгат Уали.

    Он также добавил, что из-за удаленности противопожарного водоснабжения, незамедлительно была организована перекачка воды с помощью пожарных автоцистерн. На тушение и защиту складов работало 2 автолестницы, подано 8 универсальных пожарных стволов. На ликвидацию пожара задействовано 13 единиц техники, 55 человек личного состава, в том числе руководство ДЧС г. Алматы. Принятыми мерами пожар локализован в течение 30 минут, ликвидирован в 09.35.

    «Жертв и пострадавших нет, причина пожара уточняется. В этой связи МЧС рекомендует владельцам объектов, в целях недопущения пожара, содержать электропроводку в исправном состоянии, вовремя проводить техобслуживание электрооборудования», - подчеркнул Талгат Уали.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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