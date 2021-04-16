Ликвидирован крупный канал поставки гашиша в столицу и Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ликвидирован крупный канал поставки гашиша в особо крупном размере на территорию Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УПН департамента полиции региона.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы, у которой изъято более 16 килограммов наркотического средства гашиш и более 17 миллионов 500 тысяч тенге.

«В результате скоординированной работы оперативных сотрудников изобличены трое граждан, организовавших поставку, хранение и сбыт наркотического средства гашиш в особо крупном размере на территорию пристоличного региона и города Нур-Султана», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК («Незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

«В отношении подозреваемых применено процессуальное задержание, с водворением в изолятор временного содержания. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - отметил начальник УПН департамента полиции региона подполковник полиции Мейрам Жапбасов.