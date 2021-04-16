РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:48, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Ликвидирован крупный канал поставки гашиша в столицу и Акмолинскую область

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ликвидирован крупный канал поставки гашиша в особо крупном размере на территорию Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УПН департамента полиции региона.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы, у которой изъято более 16 килограммов наркотического средства гашиш и более 17 миллионов 500 тысяч тенге.

    «В результате скоординированной работы оперативных сотрудников изобличены трое граждан, организовавших поставку, хранение и сбыт наркотического средства гашиш в особо крупном размере на территорию пристоличного региона и города Нур-Султана», - рассказали в ведомстве.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК («Незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

    «В отношении подозреваемых применено процессуальное задержание, с водворением в изолятор временного содержания. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - отметил начальник УПН департамента полиции региона подполковник полиции Мейрам Жапбасов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!