Ликвидирован крупный канал поставки гашиша в столицу и Акмолинскую область
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы, у которой изъято более 16 килограммов наркотического средства гашиш и более 17 миллионов 500 тысяч тенге.
«В результате скоординированной работы оперативных сотрудников изобличены трое граждан, организовавших поставку, хранение и сбыт наркотического средства гашиш в особо крупном размере на территорию пристоличного региона и города Нур-Султана», - рассказали в ведомстве.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК («Незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).
«В отношении подозреваемых применено процессуальное задержание, с водворением в изолятор временного содержания. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - отметил начальник УПН департамента полиции региона подполковник полиции Мейрам Жапбасов.