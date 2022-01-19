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Ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков в столицу

19 Января 2022 18:01
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Ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками полиции проводятся локально-рейдовые отработки в целях недопущения нарушений правопорядка в городе.

По улице Петрова задержан 23-летний подозреваемый. В ходе личного обыска у задержанного полицейскими обнаружено 29 свертков с наркотическим средством.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркосбытчик реализовывал «товар» через свой личный интернет-магазин путем закладок, которые оставлял в людных местах. Задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.


Задержанный взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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#Нур-Султан   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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