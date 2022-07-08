8 Июля 2022 13:25

Ликвидирован канал поставки наркотиков в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения спецоперации и в результате длительной разработки задержаны члены преступной группы, осуществлявшие поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

При въезде в столицу на трассе Караганда - Нур-Султан была задержана автомашина марки «Тойота Еstima» под управлением 36-летнего водителя, у которого в салоне был обнаружен и изъят гашиш весом более 16 кг. В салоне автомашины находились 23-летний организатор преступной группы и 20-летний соучастник. Зелье подозреваемые везли из города Шу и намеревались продать в столице. Цена наркотического средства составила бы на «черном рынке» 16 млн тенге.

Также в ходе спецоперации полицейскими на трассе была остановлена автомашина марки «Тойота Камри-50» под управлением 27-летнего водителя, у которого в ходе личного обыска изъят гашиш.

В результате проведенной операции из незаконного оборота полицейские изъяли более 16 кг гашиша.

По факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 2 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП г.Нур-Султана полковник полиции Ерлан Акбаров, все попытки ввоза в столицу наркотических средств будут жестко пресекаться.