Ликвидация последствий паводков: более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО

Постановлением Правительства РК свыше 1,1 млрд тенге выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Средства будут перечислены бюджету региона в рамках ликвидации последствий ЧС природного характера. До 1 декабря акимат ЗКО должен будет представить в Министерство энергетики РК отчет по их целевому использованию.

Восстановительные работы будут проведены на следующих участках: 1. Шалгай – Таловая в районе Байтерек; 2. Кентубек (Григорьевка) – Александровка в Бурлинском районе; 3. Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.

Напомним, из-за паводков в РК пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.

Ранее также было принято постановление Правительства о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва на восстановление линий электропередачи в Костанайской области. Работами будут охвачены город Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы.

Вопросы возмещения ущерба пострадавшим гражданам и восстановления всех видов инфраструктуры находятся на строгом контроле руководства Правительства.