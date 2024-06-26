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    08:44, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Ликвидация последствий паводков: более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО

    электроэнергия электричество электр энергиясы электроқуат
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Постановлением Правительства РК свыше 1,1 млрд тенге выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Средства будут перечислены бюджету региона в рамках ликвидации последствий ЧС природного характера. До 1 декабря акимат ЗКО должен будет представить в Министерство энергетики РК отчет по их целевому использованию.

    Восстановительные работы будут проведены на следующих участках:

    1. Шалгай – Таловая в районе Байтерек;

    2. Кентубек (Григорьевка) – Александровка в Бурлинском районе;

    3. Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.

    Напомним, из-за паводков в РК пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.

    Ранее также было принято постановление Правительства о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва на восстановление линий электропередачи в Костанайской области. Работами будут охвачены город Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы.

    Вопросы возмещения ущерба пострадавшим гражданам и восстановления всех видов инфраструктуры находятся на строгом контроле руководства Правительства.

    Теги:
    Правительство ЗКО Регионы Энергетика Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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