Ликвидация Комитета геодезии и картографии: депутат предупредил о последствиях

Благодаря проведенным геодезическим измерениям, осуществлялась обработка полученных данных для создания визуальных схем затопления в ходе подтоплений. Об этом заявил депутат Мажилиса Бауржан Смагулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Геодезия и картография составляют одну из государствообразующих отраслей. Карты и геодезические расчеты являются важнейшей информацией при принятии решений в государственном управлении, развитии инфраструктуры страны, обеспечении обороны и навигационных услуг. Геодезическая служба показала свою эффективность в критической ситуации, когда большая вода хлынула в ряд регионов нашей страны. Благодаря проведенным геодезическим измерениям осуществлялась обработка полученных данных для создания визуальных схем затопления, которые оперативно передавались в областные Штабы, что позволяло анализировать и выявлять зоны риска, возводить и укреплять дополнительные защитные сооружения, — сказал Бауржан Смагулов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат заявил, что при всей очевидной важности этой отрасли, постановлением Правительства от 27 апреля текущего года ликвидирован Комитет геодезии и картографии МЦРИАП РК.

— Мы все понимаем, что это решение с далеко идущими негативными последствиями для отрасли — потеря специалистов, ослабление координации всех процессов. Комитет был создан в 2019 году, в тот момент отрасль геодезии и картографии дошла до критического состояния. Частые реорганизации и смена форм собственности привели к множеству проблем: устаревшая система координат, секретность и разрозненность данных. Без решения этих проблем невозможно дальнейшее развитие таких проектов, как создание цифровых городов, умных регионов, экологических и инфраструктурных геомониторингов, а также геообеспечение чрезвычайных ситуаций и целых отраслей страны, — отметил Бауржан Смагулов.

Комитет, по его словам, с момента своего создания проделал значительную, а самое главное, системную работу. В стенах Парламента обсуждался и был принят Закон по вопросам развития картографии и пространственных данных. Начата реализация инфраструктурного проекта по пространственным данным, на который возлагаются большие надежды.

В рамках проекта стоят задачи по внедрению новой системы координат, сбора пространственных данных в единую платформу, определению стратегии формирования и обеспечения этими данными.