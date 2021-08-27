+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ликвидацию последствий взрывов проводят саперы и кинологи в Жамбылской области

27 Августа 2021 22:05
Поделиться:
Ликвидацию последствий взрывов проводят саперы и кинологи в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области проводятся работы по ликвидации последствий взрывов, передает МИА «Казинформ»

Новости по теме
Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области
227 человек в Жамбылской области еще не вернулись в свои дома Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 12 человек «Горячая линия» и служба психологов работают круглосуточно в Жамбылской области

«На месте происшествия работают саперы и кинологи с поисковыми собаками. Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб. Благодаря четким и слаженным действиям полицейских, людям оказана своевременная помощь, никто из них не пострадал», - сообщили в полиции.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации в Жамбылской области на сегодняшний день принимают участие порядка двух тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +7 778 810 91 09.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Взрывы в Жамбылской области  
Поделиться:
Новости по теме
Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области
227 человек в Жамбылской области еще не вернулись в свои дома
Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 12 человек
«Горячая линия» и служба психологов работают круглосуточно в Жамбылской области
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
4 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
5 Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК
6 Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Читайте также
«Горячая линия» и служба психологов работают круглосуточно в Жамбылской области
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК
Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив