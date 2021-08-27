Ликвидацию последствий взрывов проводят саперы и кинологи в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области проводятся работы по ликвидации последствий взрывов, передает МИА «Казинформ»

«На месте происшествия работают саперы и кинологи с поисковыми собаками. Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб. Благодаря четким и слаженным действиям полицейских, людям оказана своевременная помощь, никто из них не пострадал», - сообщили в полиции.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации в Жамбылской области на сегодняшний день принимают участие порядка двух тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +7 778 810 91 09.