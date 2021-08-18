Ликвидация нищеты, гендерное равенство: в столичном аэропорту открыли экспозицию по Целям устойчивого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный аэропорт в эти дни выступает хабом между культурной составляющей и новыми смыслами, которыми наделяют экспозиции по Целям устойчивого развития. К слову, 17 взаимосвязанных целей были разработаны в 2015 году Генеральной ассамблей ООН в качестве глобальной стратегии, объединяющей социальные, экономические и экологические вопросы. Все эти вопросы, волнующие мировое сообщество, были переданы в уникальных инсталляциях отечественного экодизайнера Айгерим Акеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальное открытие инсталляций по Целям устойчивого развития прошло на территории АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» в рамках сотрудничества столичного аэропорта с Институтом экономических исследований» при поддержке Программы развития Объединенных Наций.

Каждая из инсталляций, представленная в экспозиции, наглядно демонстрирует все 17 Целей устойчивого развития, их актуальность, проблематику и пути решения. Все экспозиции оснащены текстовой информацией на трёх языках, многие из них являются интерактивными.

Инсталляции были изготовлены для Первого регионального саммита по финансированию ЦУР казахстанским экодизайнером Айгерим Акеновой.

«Устойчивое развитие возможно при равновесии трёх основных составляющих: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс», - отметил заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Бауыржан Мукан.

Экологические проблемы, глобальное изменение климата, социальное и гендерное неравенство — только часть системных кризисов и глобальных вызовов, с обострением которых столкнулись страны, корпорации и люди в конце XX — начале XXI века. Это столкновение привело к пересмотру глобального взгляда на мир и осознанию важности устойчивого развития.

Спикер подчеркнул, что открытие экспозиции Целей устойчивого развития примечательно и тем, что проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, 60-летия Института экономических исследований и 90-летия Международного аэропорта.

По словам Бауыржана Мукана, устойчивый рост экономики в современных условиях помимо быстрых и хорошо скоординированных шагов требует более широкого вовлечения населения.

«Поэтому представленные инсталляции могут служить сигналом для людей о необходимости бережного отношения к ограниченным ресурсам нашей планеты», — отметил он.

Бауыржан Мукан также подробно рассказал о некоторых представленных на экпозиции арт-объектах.

«К примеру, «Ликвидация нищеты» демонстрирует, что в современном мире все люди взаимосвязаны благодаря цифровым технологиям, и поэтапная ликвидация нищеты будет происходить совместными усилиями. Образ ребенка тоже выбран не случайно, ведь дети – это мост в будущее, и, в то же время, они являются самой уязвимой категорией населения. «Ликвидация голода» отражает выносливость и сплочённость нашего народа в трудные времена, что даже такой молочный продукт, как курт, может спасти многие жизни узников лагерей от голодной смерти. Все представленные инсталляции ЦУР имеют под собой глубокий смысл, связанный с нашей историей, актуальными вызовами современности. Я думаю, открытие инсталляции ЦУР является хорошим началом для наших с партнёрами дальнейших шагов в сторону устойчивого развития», — заключил спикер.

По словам заместителя постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталия Времиша, сегодняшняя пандемия и последствия изменения климата, которые сполна ощутили в текущем году, как ни что иное подчеркнули связи между экологическими, экономическими и социальными аспектами устойчивого развития, при этом значительно замедлив достижение ЦУР во всех странах мира.

«В этой связи сегодня как никогда важна слаженная партнёрская работа правительства, частного сектора, гражданского общества и граждан, чтобы убедиться, что мы оставим лучшую планету для будущих поколений. В свою очередь, ПРООН как ведущее агентство ООН по развитию, готова и дальше поддерживать национальные усилия по реализации ЦУР в стране», — отметил Виталий Времиш.

С приветственным словом также выступил первый заместитель председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин.

«Мы не можем смотреть, как современная цивилизация разрушает нашу экологию. Поэтому не можем оставаться в стороне. Нашим предприятием разработан экологический кодекс, который соблюдаем. В то же время, мы поддерживаем все инициативы, касающиеся экологических вопросов. Мы сразу же откликнулись на предложение и предоставили площадку для расположения уникальных инсталляций. Каждый из нас, думаю, начнет менять свое отношение к природе и экологии», - отметил Даулет Хамзин.

После выступления гости официально открыли экспозицию, перерезав ленточку.

Как уже отмечалось ранее, первые две инсталляции были посвящены ликвидации нищеты и голода.

Третья экспозиция «Хорошее здоровье и благополучие» олицетворяет здорового человека в позе Лотоса с цветком вместо головы. Атмосферу здоровья создает ширма из металлического каркаса, «стены» заполнены пропитанными выжимкой эфирных масел лоскутами тканей. В руках манекена банка с надписью «WELL-BEING» (благополучие).

Через четвертую Цель устойчивого развития «Качественное образование» художница хотела рассказать о том, что образованный человек излучает свет и имеет множество граней своего внутреннего мира. Именно эту идею олицетворяет манекен из металлического каркаса, почти полностью покрытый маленькими зеркальными элементами.

Созидательное единство противоположностей демонстрирует инсталляция «Гендерное равенство» в стиле Инь-Ян. Манекен с многогранным параметрическим лицом отражает и мужской, и женский пол, что подчёркивает их равенство.

Прозрачный манекен инсталляции «Чистая вода и санитария» символизирует чистоту и санитарию, которая погрязла в пластиковых отходах (накидка со свисающими нитями с отходами). Он наполнен чистой водой – главным атрибутом санитарии.

Инсталляция «Недорогостоящая и чистая энергия» в образе человека золотого цвета с головой в виде шара и перфорацией на макушке символизирует рост потребления электроэнергии, каждое его действие связано с энергией. Этот ресурс должен стать доступным для каждого и быть экологичным.

Инсталляция «Достойная работа и экономический рост» в образе женщины в коляске демонстрирует, что необходимо содействовать инклюзивному экономическому росту и обеспечить достойной работой всех вне зависимости от возраста, пола и физических способностей.

Современный человек неразрывно связан с техникой, его будущее – в технологическом прогрессе. Этот посыл художница передала в инсталляции «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Символично, что манекен обтянут каркасом из проволоки, наполнен элементами компьютера, принтера, прочей техники.

Инсталляция «Уменьшение неравенства» демонстрирует существующее неравенство в мире (металлическая сфера), преимущественно выраженное по отношению к женскому полу. Женщинам требуется больше усилий для удержания баланса. Инсталляция является отсылкой к работе Пабло Пикассо «Девочка на шаре», 1905 года.

Инсталляция скамейки «Устойчивые города и населенные пункты» в виде сундука с глиной, строительными материалами, городским мусором, символизирует современные города. На скамейке блокнот с нарисованными мечтами детей о городах будущего (чистые, с развитой инфраструктурой для досуга). Инсталляция интерактивная – можно присесть, пролистать альбом, оставить заметки.

Инсталляция «Ответственное потребление и производство» наглядно показывает потребление ресурсов на производство рубашки. Барабан заполнен процессом ее создания: хлопок; вода; нить; ткань; рубашка, испорченная рубашка; разложенная рубашка с застывшей землей; «Be sustainable» (Стремись к ответственному потреблению). Задумайтесь, сколько ресурсов затрачено на вашу одежду! Будет ли она вторично переработана?

Инсталляция «Борьба с изменением климата» демонстрирует последствия изменения климата. Фигура человека из металлического каркаса, стоящего на корточках, демонстрирует его беспомощность перед лицом климатических изменений. На макушке манекена кубики льда, которые тают и стекают по камням вниз, разрушая всё на своем пути. Для сбора воды предусмотрена ниша, в которой плавает слово «consequences» (последствия).

Инсталляция «Сохранение морских экосистем» наглядно демонстрирует пагубное антропогенное влияние на морскую экосистему: прозрачная структура каркаса рыбы заполнена пластиковыми отходами (бутылки, пакеты, стаканы и другое).

Что касается инсталляции «Сохранение экосистем суши», то манекен в одежде из переработанных материалов призывает нас задуматься об экосистеме суши и начать её сохранение с себя – с отказа от одежды, производство которой пагубно влияет на фауну и флору.

Инсталляция «Мир. Правосудие. Эффективные институты» олицетворяет правосудие, справедливость, чистоту мыслей. Манекен в мантии, подобной судейской, символизирует законность, шар с надписями о правосудии вместо головы — ауру человека и его правильные мысли, серебристо-белый цвет олицетворяет мир.

Последняя инсталляция, которая является Целью устойчивого развития №17, звучит как «Партнерство в интересах устойчивого развития».

«Цели устойчивого развития могут быть реализованы только при наличии партнёрства и сотрудничества. Партнёрство должно быть достигнуто внутри каждой страны. Государство, бизнес, гражданское общество, научные круги и рядовые граждане, должны действовать сообща. Мы должны стремиться к глобальному партнерству. Символично, что инсталляцией к ЦУР 17 является подиум, который объединяет все остальные 16 Целей», - пояснили организаторы.