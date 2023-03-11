Ликвидация или исключение из Ла Лиги: «Барселоне» грозит наказание по делу о коррупции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Если вину «Барселоны» по делу о судьях установят, клубу грозит наказание в виде штрафа, перевода в низший дивизион или даже ликвидация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Бывшим президентам ФК «Барселоны» Хосепу Бартомеу и Сандро Роселю грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 4 лет за коррупцию и от 6 месяцев до 3 лет за недобросовестное администрирование.

10 марта прокуратура Барселоны подала иск к клубу по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В качестве подсудимых - сам Негрейра и бывшие директора клуба Оскар Грау и Альберт Солер.

По информации издания La Vanguardia, клуб может быть оштрафован, если его как юридическое лицо признают виновным в коррупции. Однако эксперты считают, что более серьезные меры, такие как ликвидация, маловероятны. В случае доказательства вины «Барселона» будет наказана штрафом, но для этого необходимо доказать, что выплаты Негрейре были предназначены для того, чтобы обеспечить клубу нужное судейство. Если это не будет доказано, дело будет закрыто.