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Ликвидация холдинга «Зерде» позволит сэкономить около 3 млрд тенге в год
22 Июля 2022 12:00

Ликвидация холдинга «Зерде» позволит сэкономить около 3 млрд тенге в год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планами после реформирования холдинга «Зерде» поделились в Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министерства цифрового развития, ликвидируя холдинг, планируется сэкономить около 3 млрд тенге в год. Также планируемыми эффектами станут исключение лишних управленческих звеньев, четкое разделение ответственности.

На текущий момент в структуре холдинга «Зерде» находятся три дочерние организации: технопарк «Astana Hub» АО «НИТ» и АО «Qazinnovations». Штат сотрудников холдинга на сегодняшний день составляет 230 человек.

После ликвидирования холдинга «Зерде» акционерное общество «Национальные информационные технологии» передадут напрямую в ведение МЦРИАП РК.

Кроме того, планируется объединить в одну организацию АКФ «Парк инновационных технологий», КФ «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».

Ранее сообщалось, что за период 2016-2021 годы накопленный убыток холдинга составил 7 млрд тенге.

В апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде».

Во время расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство ходом цифровизации в стране.

«Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-Министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.


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Автор:
Корреспондент

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