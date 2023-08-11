Лихорадка денге представляет собой пандемическую угрозу - ВОЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Бангладеш за последние сутки от лихорадки денге скончались еще 12 человек, днем ранее было зафиксировано 13 летальных исходов. Растет заболеваемость и в Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Определенного лекарства от этого заболевания нет. Основным методом лечения сегодня является лишь терапия. Что касается случаев заражения, то их в основном регистрируют в регионах с тропическим и субтропическим климатом.

Лихорадка денге: рекордное число госпитализаций в Бангладеш

Почти 3 тысячи случаев госпитализаций за сутки, 12 скончавшихся. Лихорадка денге продолжает распространяться в Бангладеш. Таким образом, общее количество смертей в этом году перевалило за 350. Это рекорд последних десятилетий. Больницы в разных регионах переполнены. В ряде медучреждений не хватает тестов для выявления инфекции. Тем не менее, эксперты предупреждают, пик еще не пройден.

Ливни, которые приводят к наводнениям, также создают благоприятные условия для размножения насекомых, включая комаров, главных переносчиков вируса.

По прогнозам, количество заражений достигнет максимума в следующие 2 месяца. Всего с начала года в Бангладеш зарегистрировано больше 75 тысяч случаев денге, около половины из них – в столице Дакке.

В целях борьбы с ростом заболеваемости ведомства здравоохранения усилили меры по контролю за размножением комаров и борьбе с их личинками.

«Когда в апреле начались предмуссонные дожди, началось размножение комаров. Вирус уже распространился внутри одного города и начал передаваться дальше. Вот почему мы наблюдаем такое большое количество случаев денге в июле. Вероятно, что их будет больше в августе и сентябре», - говрит Кабирул Башар, профессор университета.

Растет количество заражений лихорадкой денге в Индии

Не простая эпидситуация и в соседней Индии. Заболеваемость лихорадкой денге в столице Нью-Дели за неделю увеличилась вдвое и составила 105 случаев. Специалисты отмечают, такое увеличение количества случаев в августе не наблюдалось 5 лет. В целом, инфекция подтвердилась почти у 350 жителей мегаполиса. Пациенты в основном обращаются с жалобами на высокую температуру, боль в мышцах и тошноту.

Отсутствие вакцины от денге

Вакцины от лихорадки денге нет, о чём вновь напомнили в ВОЗ. Тем не менее, до сих пор эффективными являются меры по санитарной обработке окружающей среды.

«Нет высокотехнологичного решения для лихорадки денге. Вакцин не существует. У нас нет волшебной палочки. Но помогает очистка мест, где размножаются насекомые. Однако это предполагает инвестирование. Поскольку нужна работа в трущобах, с людьми, у которых нет документов. То есть это означает борьбу с бедностью. Денге — это симптом нашего общества, симптом того, как мы заставляем людей жить, симптом бедности, а также отсутствие принятия простых действий, которые сегодня доступны», - говорит Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ.

Но мир продолжает искать решения. Одна из них – это программа World Mosquito. В ее рамках специалисты выпускают на волю уже инфицированных комаров. У, казалось бы, бессмысленного и, возможно, даже неправильного на первый взгляд действия, есть свое объяснение. Данный метод, по словам экспертов, основан на заражении насекомых бактерией Вольбахия. Она предотвращает у комаров развитие инкубационного периода таких болезней, как лихорадка денге. Аргентина, которая ранее тоже столкнулась с одной из самых серьезных вспышек болезни, стерилизует комаров с помощью радиации, которая меняет их ДНК.

Распространение лихорадки денге из-за изменения климата

Сегодня в Северной и Южной Америках зарегистрировано больше 3 миллионов случаев заболевания. Ареал распространения переносчиков денге, то есть комаров, постоянно растет из-за глобального потепления, говорят эксперты.

Если сравнивать с показателями 2000-тысячного года, то количество заражений увеличилось в 8 раз, превысив 4 миллиона в прошлом году. В ВОЗ отмечают, лихорадка денге стала самой быстро распространяющейся тропической болезнью в мире и представляет собой «пандемическую угрозу».

Несмотря на то, что около 70% тяжестей заболевания приходится на Азию, распространение болезни беспокоит и европейские государства, поскольку с 2010-го года в регионе фиксируются случаи передачи инфекции. Большинство зараженных не имеют симптомов. Обычно они выздоравливают в течение пару недель, но некоторым требуется стационарное лечение из-за развития тяжелой формы болезни. Особенно это происходит при повторном заражении, что медики называют вторичной инфекцией. В таких случаях это может привести даже к летальному исходу.