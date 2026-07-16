Лихач на BMW получил 15 суток ареста после 87 нарушений ПДД

Суд в Астане арестовал на 15 суток 29-летнего водителя BMW, который за три месяца совершил 87 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них связаны с превышением скорости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Нарушителя выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». По данным полиции, 55 раз водитель превысил установленную скорость, еще 32 раза двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Камеры неоднократно фиксировали превышение скорости. В марте на проспекте Туран и улице Акмешит автомобиль двигался со скоростью 129-131 км/ч. В июне на улице Г.Мустафина скорость составила 126 км/ч, а на улице К.Мухамедханова — 151 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

В полиции отметили, что систематическое нарушение правил дорожного движения создавало угрозу безопасности других участников движения.

За действия, выражающие явное неуважение к обществу, водителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда мужчина арестован на 15 суток.