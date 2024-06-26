Лигу инклюзивного футбола для особенных детей презентовали в Астане

А вы знаете, что общего между полузащитником сборной Ирландии по футболу Джеймсом Макклином и английским футболистом Джоном О’Кейном? У обоих – аутизм. В Астане презентовали уникальный проект «UNI Football League» - Лига инклюзивного футбола для детей и подростков с аутизмом и синдромом Дауна. Создатели проекта - Корпоративный фонд «Болашақ» и Казахстанская Федерация футбола. Спонсор – Freedom Holding Corp. посредством благотворительного фонда «Freedom Шапағат», передает агентство Kazinform.

«UNI Football League» - футбольный проект, разработанный специально для детей и подростков с особыми потребностями, включая аутизм и синдром Дауна, в возрасте от 13 до 18 лет. Цель проекта – создание доступа к качественной спортивной программе и социализация детей и подростков с особенностями развития через футбол. Специально разработанный регламент соревнований учитывает особенности участников и обеспечивает максимально комфортные условия для игры.

Проект «UNI Football League» стартовал в ноябре 2023 года в Астане на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала фонда «Болашақ». 12 детей с аутизмом и синдромом Дауна занимаются в секции в Астане. В целом география проекта охватывает 9 городов Казахстана (Шымкент, Атырау, Караганды, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, Актау и Усть-Каменогорск), где в настоящее время идет набор в специализированные секции футбола и активно формируются команды. Охвачены 60 детей. Всего проектом планируется охватить около 160 детей и подростков. А в сентябре т. г. планируется проведение республиканского чемпионата «UNI Football» в городе Астане. Этот турнир станет важным шагом на пути к созданию масштабной платформы для развития футбола среди людей с ментальными нарушениями в Казахстане.

Фото: КФФ

В пресс-конференции приняли участие: председатель попечительского совета Корпоративного фонда «Болашақ» Динара Гаплан, президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, посол Королевства Испании в Республике Казахстан Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, президент Корпоративного фонда «Freedom Шапағат» Баглана Мусина, руководитель инклюзивной лиги по футболу «UNI FOOTBALL LEAGUE» Чингис Темерханов, журналисты, блогеры, депутаты Сената, общественные деятели и родители детей с ООП.

Задачи проекта: социализация детей через создание условий, в которых дети могут взаимодействовать друг с другом, находить новых друзей и развивать навыки общения; физическое развитие и развитие координации; помощь особенным детям в ведении активной и насыщенной общественной жизни, включение их в социальные и спортивные мероприятия.

К проекту присоединилась команда квалифицированных тренеров – в каждом городе это тренеры категории B, C, D UEFA, прошедшие курсы по инклюзивному образованию, имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями.

Фото: КФФ

Казахстанская федерация футбола работает над созданием методического пособия для тренеров, работающих с детьми с аутизмом и синдромом Дауна. Это пособие станет важным инструментом для подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут эффективно и безопасно проводить тренировки и футбольные мероприятия. Также КФФ совместно с фондом «Болашақ» планируется проводить ежегодные специализированные курсы для тренеров и обслуживающего персонала «UNI Football League». Эти курсы будут направлены на повышение квалификации и совершенствование профессиональных навыков тренеров проекта, что обеспечит высокий уровень подготовки и сопровождения детей во время занятий футболом.

- Мы уверены, что UNI Football League станет важным шагом в развитии инклюзивного футбола в нашей стране. Проект откроет новые возможности для особенных детей и положительно повлияет на общественное восприятие людей с особыми потребностями, интегрируя их в активную социальную жизнь. Искренне благодарим за поддержку проекта Казахстанскую федерацию футбола и компанию «Freedom». Проект реализуется на благотворительные средства ежегодного Зимнего благотворительного бала нашего фонда. Посол Королевства Испании в Республике Казахстан Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро лично поддержал благотворительный бал в прошлом году, предоставив 7 ценных спортивных лотов на благотворительный аукцион, в том числе футболки с автографами игроков футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Барселона», бейсболку с автографом испанского автогонщика Фернандо Алонсо, футболку экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля и другие. На эти средства мы и запустили данный проект. В целом в рамках работы Общественного совета по инклюзии при акиме города Астаны мы уделяем большое внимание вопросам расширения доступа детей с ООП к спортивным секциям, в т. ч. к видам спорта высших достижений, - отметила председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан.

Фото: КФФ

- Это не просто спортивный проект. Это важный шаг к созданию равных возможностей для всех детей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, мог испытать радость от игры в футбол, стать частью команды и почувствовать себя равным среди равных. Для родителей детей с особыми потребностями этот проект является важной поддержкой. Он предоставляет их детям безопасную и комфортную среду для занятий спортом, что способствует не только физическому развитию, но и социальной интеграции. Мы понимаем, насколько важно для этих семей видеть своих детей активными и счастливыми. Хочу выразить благодарность фонду «Болашак», за поддержку нашей идеи по созданию проекта. Также выражаю благодарность Фонду «Фридом Шапагат», за спонсорство, и хочу выразить надежду, что наши бизнесмены последуют примеру холдинга Фридом, – отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.

- Проект «UNI Football League» — это не просто Лига инклюзивного футбола. Это платформа для мечтаний, возможностей и бесконечной веры в человеческие возможности, - отметила Президент Корпоративного фонда «Freedom Шапағат» Баглана Мусина.

Известные футболисты с аутизмом

Джеймс Макклин, полузащитник сборной Ирландии по футболу. Диагноз – аутизм. Выступает за сборную Ирландии с 2012 года, провел 96 матчей, забил 11 голов.

Джон О’Кейн, английский профессиональный футболист. Диагноз – аутизм. О'Кейн играл в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги за «Манчестер Юнайтед». Еще когда Джон О'Кейн играл в футбол, у него диагностировали аутизм, хотя об этом он не распространялся. Несмотря на болезнь, карьеру он завершил только в 32 года.