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Лига сторонников Nur Otan намерена держать на контроле весь процесс праймериз

Автор:  
Серик Сабеков
20 Августа 2020, 17:22
Лига сторонников Nur Otan намерена держать на контроле весь процесс праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лига сторонников партии Nur Otan выступила с заявлением по праймеризу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Страна находится на перепутье, мы переживаем историческую эпоху, когда существует мощный запрос на демократию, справедливость и равноправие. Необходимость политических реформ, социальной трансформации – главный аспект сегодняшнего бытия. Чтобы сохранить страну и приумножить достижения – другой альтернативы нет», - отмечено в заявлении, которое зачитал один из членов организации, известный политолог Ерлан Саиров на брифинге в СЦК.

В документе отмечено, что партия Nur Otan заявила о проведении праймериз. Но, к большому сожалению, воля политического менеджмента партии может быть девальвирована действиями местных акимов, потому что акимы областей и районов зачастую обладают большими полномочиями, имея крупное влияние и рычаги, они могут воспрепятствовать проведению честных и открытых праймеризов.

«Многие акимы до сих пор работают командно-административными методами, не учитывают общественное мнение. Так жить нельзя, пришло время перемен. Поэтому лига сторонников партии Nur Otan будет делать все возможное для того, чтобы праймериз партии проходил честно и открыто и акимы различных районов и областей не смогли влиять на итоги праймериза, чтобы через праймериз смогли пройти честные, принципиальные и открытые люди. Если где-то, как-то мы будем видеть, что акимы хотят влиять и своим влиянием хотят изменить итоги праймериз, то мы будем ставить вопрос о партийном порицании, вплоть до исключения из партии. Лига сторонников Nur Otan будет держать на контроле весь процесс праймериз. На сегодняшний день в регионах в областных и районных центрах уже работают наши наблюдатели», - подчеркнуто в заявлении.

Ерлан Саиров пояснил, что организация не проходила официальную регистрацию и работает на общественных началах.


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