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Лига конференций: матч «Астаны» против финского соперника увидят более 120 стран мира

7 Августа 2021 12:45
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Лига конференций: матч «Астаны» против финского соперника увидят более 120 стран мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФООРМ - Ответный матч ФК «Астана» против финского КуПСа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА смогут увидеть более чем в 120 странах мира. Об этом сообщил генеральный директор «Астаны» Давид Лория в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«Дорогие друзья! Рад Вам сообщить, что нам удалось договориться об очень важном для нас шаге: ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Астаны» против финского КуПСа смогут увидеть жители более 120 стран мира! Игра будет показана сразу на двух телеканалах в прямом эфире: «Ел Арна» и в формате HD на Kazakh TV», - написал Давид Лория.

По его словам, клуб хотел реализовать этот план еще на предыдущей стадии, но греческая сторона оказалась против.

«Теперь же, благодаря переговорам с финскими коллегами, мы пришли к соглашению, и матч «Астаны» смогут увидеть зрители телеканала Kazakh TV из Западной и Восточной Европе, Северной и Центральной Америке, Австралии и Океании, Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и Южного Кавказа! Думаю, что это большой шаг для популяризации нашего футбола, и для развития бренда ФК «Астана». Вчера нам удалось добиться неплохого результата в Финляндии. Надеюсь, что в четверг мы все вместе будем радоваться победе нашего клуба!», - добавил Лория.

Напомним, в первом матче третьего квалификационного раунда столичный клуб сыграл вничью 1:1 с финским клубом KuPS. В кубке конференции «Астана» во втором квалификационном раунде обыграла греческий «Арис» (2:0, 1:2).


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