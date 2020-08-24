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Лига Европы: где и когда смотреть трансляцию матча «Ордабасы» — «Ботошани»

24 Августа 2020 22:21
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Лига Европы: где и когда смотреть трансляцию матча «Ордабасы» — «Ботошани»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 августа шымкентский «Ордабасы» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встретится с румынским клубом «Ботошани», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире телеканала «Ел Арна». Начало трансляции - в 19:55.


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