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Лига Европы: где и когда смотреть трансляцию матча «Ордабасы» — «Ботошани»
24 Августа 2020 22:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 августа шымкентский «Ордабасы» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встретится с румынским клубом «Ботошани», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире телеканала «Ел Арна». Начало трансляции - в 19:55.
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