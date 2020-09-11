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Лига Европы: где и когда смотреть трансляции следующих матчей «Астаны», «Кайрата» и «Кайсара»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Сентября 2020, 22:51
Лига Европы: где и когда смотреть трансляции следующих матчей «Астаны», «Кайрата» и «Кайсара»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский телеканал «Qazsport» в прямом эфире покажет матчи «Астаны», «Кайрата» и «Кайсара» во втором отборочном раунде Лиги Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Все матчи пройдут 17 сентября.

«Кайсар» в Шымкенте сыграет с кипрским АПОЭЛом. Прямая трансляция начнется в 17:50 по времени Нур-Султана.

Затем свой матч проведет «Астана» — она в Алматы примет черногорскую «Будучность». Эта игра будет показана на «Qazsport» в прямом эфире в 19:55.

«Кайрат» в 22:50 начнет матч в Израиле с местным «Маккаби» (Хайфа).

Также в еврокубках от Казахстана выступал «Ордабасы», однако в первом раунде Лиги Европы он проиграл румынскому «Ботошани» (1:2).


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