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Лига Европы: «Астана» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Августа 2019, 18:18
Лига Европы: «Астана» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. «Астана» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столичный ФК «Астана» попал в одну группу с английским «Манчестер Юнайтед», голландским «АЗ Алкмаар» и сербской командой «Партизан».

По итогам прошлого сезона «МЮ» занял в английской Премьер-лиге шестое место и попал в Лигу Европы. По мнению экспертов, именно английский гранд считается фаворитом в борьбе за выход в плей-офф. Соперники из Нидерландов и Сербии считаются крепкими европейскими середнячками.

Напомним, «Астана» пробилась в групповой этап Лиги Европы, выиграв двухматчевое противостояние с белорусским БАТЭ. В первом матче астанчане обыграли белорусов с разгромным счетом 3:0, в ответной встрече соперникам удалось взять реванш со счетом 2:0. Казахстанцы прошли в следующий круг за счет лучшей разницы мячей. -0-


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