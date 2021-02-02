Лифты обновляют в многоэтажных домах Сатпаева
В прошлом году при поддержке акимата Карагандинской области по госпрограмме «Развитие регионов - 2020» были выделены средства на установку этих подъёмников на возвратной основе. Лифты заработали в двух домах - на улицах Абая и Шаталюка, где жители в числе первых приняли участие в программе по обновлению лифтового хозяйства.
Заместитель акима Сатпаева Батыр Абдрахаев и представители отдела ЖКХ побывали в доме №31 на улице Абая и ознакомились с работой лифта.
Монтаж подъёмников, произведённых на белорусском заводе «Могилёвлифтмаш», осуществляла подрядная организация ТОО «LIFT STROY ASTANA». А обслуживанием занимается ПК «Лифтремонт».
В 2021 году в Сатпаеве планируется установка ещё трёх лифтов в девятиэтажных жилых домах по адресам: ул. Абая, 51, 73 и ул. Шаталюка, 50.
Напомним, акиматом Карагандинской области и АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году был заключён меморандум о запуске пилотного проекта по замене неработающих подъёмников.