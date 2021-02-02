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    21:31, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Лифты обновляют в многоэтажных домах Сатпаева

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве 20 января заработали два лифта из восьми в многоэтажных домах. Долгое время они не действовали, и жители высоток вынуждены были пешком добираться до своих квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году при поддержке акимата Карагандинской области по госпрограмме «Развитие регионов - 2020» были выделены средства на установку этих подъёмников на возвратной основе. Лифты заработали в двух домах - на улицах Абая и Шаталюка, где жители в числе первых приняли участие в программе по обновлению лифтового хозяйства.

    Заместитель акима Сатпаева Батыр Абдрахаев и представители отдела ЖКХ побывали в доме №31 на улице Абая и ознакомились с работой лифта.

    Монтаж подъёмников, произведённых на белорусском заводе «Могилёвлифтмаш», осуществляла подрядная организация ТОО «LIFT STROY ASTANA». А обслуживанием занимается ПК «Лифтремонт».

    В 2021 году в Сатпаеве планируется установка ещё трёх лифтов в девятиэтажных жилых домах по адресам: ул. Абая, 51, 73 и ул. Шаталюка, 50.

    Напомним, акиматом Карагандинской области и АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году был заключён меморандум о запуске пилотного проекта по замене неработающих подъёмников.




    Теги:
    Карагандинская область ЖКХ
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