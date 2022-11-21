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    Лифты и подъемники для лиц с инвалидностью будут в новых школах Казахстана

    21 Ноября 2022, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев ответил на депутатский запрос касательно создания условий в новых школах для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с пунктом 5.8.1 СН РК 1.02-11-2011 «Общеобразовательные организации», школы проектируются в соответствии с требованиями СН РК 3.06- 01 с учетом доступности для маломобильных групп населения», - написал Каирбек Ускенбаев в своем ответе.

    По его словам, на сегодняшний день, с 2018 года РГП «Госэкспертиза» рассмотрело и выдало положительное заключение на 169 проектов нового строительства школ, в том числе:

    - предусмотрены лифты в 137 проектах;

    - подъемники - в 10 проектах;

    - в 22 проектах строительства новых школ лифты не предусмотрены, в связи с предоставлением задания на проектирование школ до вступления в силу приказа 45 от 5 марта 2018 года.


    Фото: dostyp.com.ua

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Строительство Общество МИИР РК
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