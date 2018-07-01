Лифтовую карту в Астане можно пополнить через Telegram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пополнение лифтовых карт через Telegram запускают в Астане. Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО «Astana Innovation» Олжас Сартаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запускаем оплату и пополнение баланса лифтовых карт через столичный чат-бот в мессенджере Telegram Https://t.me/smartastana_bot. Теперь каждый держатель карты может проверить баланс и пополнить его просто воспользовавшись чат-ботом Smart Astana. Причём пополнение можно произвести как через банковскую карту, так и через мобильный баланс. Все просто - есть баланс на телефоне, пополняйте лифтовую карту хоть на одну поездку. Отныне Вы не привязаны к офисам, все мобильно», - написал он.

По его словам, в настоящее время подключены три лифтовые компании - Елорда-сервис, Сарыаркалифт, ЕсильЛифтПром. Остальные компании, а их порядка восьми, на стадии подключения, проводятся процедуры.

«Это следующий этап развития наших сервисов в мессенджере Telegram. Теперь чат-бот - это биллинговая система. Мы решили начать с лифтов, таких сервисов будет еще больше. В ближайшие месяц-два мы подключим еще несколько сервисов оплаты через чат-боты. Сейчас мы наделяем столичный чат-бот свойствами искусственного интеллекта. Чат-бот учится, запоминает алгоритмы. Впереди еще больше умного и удобного», - рассказал он.