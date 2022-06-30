30 Июня 2022 13:40

Лифт врезался в крышу в одном из ЖК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из жилых комплексов Алматы лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 29 июня.

«Лифт в ЖК «Mega Towers» врезался в 25 этаж. Мы с семьей спускались с 4 этажа в лифте. Когда он спустился на первый этаж, вышли все, кроме меня. Двери не успели закрыться и лифт очень быстро начал ехать на верхний этаж. Я думал его кто-то вызвал и не закрыл двери. После этого, он очень быстро доехал до 7 этажа и начал лететь вверх еще быстрее вплоть до 25 этажа с сильнейшим ударом в крышу здания», - говорится в описании к видео.









В акимате Алматы подтвердили информацию о происшествии. Сообщается, что на место выехали специалисты управления жилищной политики для выяснения обстоятельств случившегося.

«Специалистами отдела контроля лифтового оборудования КГУ «Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы» осуществлен выезд по данному адресу, в ходе которого проведен визуальный осмотр лифта. Причины случившегося выясняются совместно с обслуживающей организацией», - прокомментировали в акимате.