2 Августа 2022 16:01

Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лифт сорвался с третьего этажа на первый, обошлось без жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 августа в 10:45 столичные спасатели выехали по сообщению о срыве лифта в жилом доме по улице Куйши Дина, 31. По прибытию спасателей было установлено, что произошел срыв лифта с третьего этажа на первый», - сообщили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, двое пострадавших самостоятельно вышли из лифта до прибытия спасателей.