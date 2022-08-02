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Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
2 Августа 2022 16:01

Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лифт сорвался с третьего этажа на первый, обошлось без жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 августа в 10:45 столичные спасатели выехали по сообщению о срыве лифта в жилом доме по улице Куйши Дина, 31. По прибытию спасателей было установлено, что произошел срыв лифта с третьего этажа на первый», - сообщили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, двое пострадавших самостоятельно вышли из лифта до прибытия спасателей.

Ранее сообщалось о другом инциденте в Алматы, в результате которого пострадал один человек. 29 июня в ЖК «Mega Towers» лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания.
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