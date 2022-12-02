Лифт сорвался в строящемся жилом комплексе в Алматы, погиб человек

2 Декабря 2022, 17:49

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из строящихся жилых комплексов города Алматы сорвался лифт и погиб человек. Полиция начала расследование по факту нарушения правил охраны труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при управлении полиции Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются.