Лифт сорвался в музее АЛЖИР: две женщины получили переломы

АКМОЛ. КАЗИНФОРМ - Находясь в музее «АЛЖИР», в результате падения лифта две женщины получили различные переломы. Обе пострадавшие госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.



«16 июля в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение из ЦОУ ДП города Астаны о том, что в НИИТО Астаны госпитализированы женщина, 1940 года рождения , жительница столицы, и жительница с. Акмол, 1969 года рождения, с различными переломами. Предварительно установлено, что, находясь в музее АЛЖИР, в результате падения лифта две женщины получили данные телесные повреждения», - говорится в сообщении полиции.

По факту падения лифта в музее «АЛЖИР» в селе Акмол Целиноградского района начато досудебное расследование по ст 306 ч.2 п.2 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» .