РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Лифт с людьми упал в шахту в Актау

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В одной из многоэтажек Актау лифт с людьми упал в шахту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в жилом комплексе Aktau Plaza, расположенном в 17 микрорайоне. По словам жителей, лифт упал 25 сентября в 19:30 вечера. Внутри лифта находились люди. В результате произошедшего никто не пострадал. Как стало известно позже, жители помогали друг другу выйти из шахты.

    По словам жильцов, когда произошел инцидент, внутри лифта находились маленькие дети, также молодые мамы. Они не раз жаловались по поводу состояния лифта. Построившая здание компания проинформирована о том, что лифт не работает полноценно. Но, тем не менее, как отмечают жители, никакие меры не предпринимаются.

    В недавно построенный дом жители начали заселяться год назад, но они до сих пор не могут получить документы на квартиру. Кроме того, жилье до сих пор не подключено к голубому топливу.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!