Лифт с людьми упал в шахту в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В одной из многоэтажек Актау лифт с людьми упал в шахту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в жилом комплексе Aktau Plaza, расположенном в 17 микрорайоне. По словам жителей, лифт упал 25 сентября в 19:30 вечера. Внутри лифта находились люди. В результате произошедшего никто не пострадал. Как стало известно позже, жители помогали друг другу выйти из шахты.

По словам жильцов, когда произошел инцидент, внутри лифта находились маленькие дети, также молодые мамы. Они не раз жаловались по поводу состояния лифта. Построившая здание компания проинформирована о том, что лифт не работает полноценно. Но, тем не менее, как отмечают жители, никакие меры не предпринимаются.

В недавно построенный дом жители начали заселяться год назад, но они до сих пор не могут получить документы на квартиру. Кроме того, жилье до сих пор не подключено к голубому топливу.