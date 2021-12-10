Лидирующие позиции по качественному строительству автомобильных дорог занимает Мангистауская область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Качество дорог в Мангистауской области занимает лидирующие позиции по республике. Об этом заявил директор Мангистауского филиала республиканско-государственного предприятия «Национальный центр качества дорожных активов» Елтай Таялиев, передает МИА «Казинформ».

«В целом можно сказать, что в настоящее время 95% автомобильных дорог в Мангистауской области находятся в хорошем состоянии. В этом направлении мы находимся на передовой по республике. Если раньше было сложно получить ответ на официальные письма Национального центра качества дорог. То в настоящее время жители области знают, что мы являемся уполномоченным органом по проверке качества дорог», - сказал Елтай Таялиев.

С начала 2021 года на дорогах области проведено 416 контрольных рейдов. Экспертами Центра проведены проверки с выездом на 52 объекта. С января по ноябрь было отобрано 1 809 проб. Из них только более 200 оказались некачественными. Сразу же были написаны служебные письма подрядным организациям, ответственным за проведение ремонтных работ на этих участках дорог. В результате все недостатки были исправлены.

По словам Елтая Таялиева в обязанности сотрудников Национального центра качества дорог входит контроль за перевозками грузового транспорта без превышения допустимых законом пределов. Работа в этом направлении проводится совместно с инспекцией транспортного контроля. Так за летние месяцы этого года было проверено более двух тысяч большегрузов. С 305 перевозчиков, игнорирующих установленный законом порядок, взыскано 268 млн 251 тыс тенге. Всего в Мангистау 239 карьеров. 153 из них производят ракушечник. Еще 84 – щебень и песок, два последних – соляные и меловые карьеры. С начала года при проверке передвижным наблюдательным постом 61 карьерный перевозчик оштрафован на сумму более 21 млн тенге.

В ноябре текущего года глава региона Нурлан Ногаев посетил Мангистауский район. В результате на дороге Шетпе-Жетыбай-Актау установлен пост для контроля грузовых автомобилей. Он находится недалеко от села Беки. Каждый грузовик из карьеров взвешивают и регистрируют на базе. При выявлении нарушения на водителя составляется административный протокол. А машину выставляют на штрафстоянку.

По информации Елтая Таялиева, во всех регионах дефицит специалистов в этой сфере: дорожные мастера, инженеры-сметчики, лаборанты, инженеры дорожного строительства, водители автогрейдеров, механизаторы и др. По статистическим данным, сейчас требуется около 10 тысяч специалистов. В прошлом году по инициативе генерального директора Национального центра качества дорог Замира Сагинова стартовала акция «1000 школ». Цель –провести встречу с выпускниками школ и привлечь абитуриентов к дорожной профессии. Сотрудники Мангистауского филиала в 2021 году охватили более 100 школ региона. Побывали в Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районах, онлайн-встречи с отдельными учебными заведениями. В декабре провели познавательные встречи в Каракиянском, Мангистауском районах и городе Жанаозене. Есть образовательные гранты, выделяемые центром. Разъяснительную работу в том же направлении учащимся планируется продолжить и в следующем году.



