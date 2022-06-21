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Лидеры стран ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Июня 2022, 10:29
Лидеры стран ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Bloomberg, которое цитирует ТАСС.

По сведениям агентства, данный шаг будет осуществлен уже на этой неделе, на саммите лидеров стран ЕС 23 - 24 июня. Помимо этого, страны также готовы дать статус кандидата Молдове, а также Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.

В случае одобрения для Киева статуса кандидата на вступление в ЕС, украинские власти должны будут выполнить целый ряд условий, чтобы отвечать всем требованиям на вступление в союз: законодательно закрепить процедуру назначения судей в Верховный суд, усилить борьбу с коррупцией, принять законы по борьбе с отмыванием денег и олигархией, исключить ангажированность СМИ, приведя свое законодательство в этой сфере с европейскими нормами, а также завершить правовые реформы по правам национальных меньшинств.

Отмечается, что Еврокомиссия будет внимательно следить за прогрессом по всем пунктам и представит соответствующий доклад в следующем году.


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