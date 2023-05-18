Лидеры стран ЕАЭС примут участие в работе II Евразийского экономического форума

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – II Евразийский экономический форум состоится 24-25 мая в Москве. Главным мероприятием форума станет пленарное мероприятие с участием лидеров государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно проведение ЕЭФ приурочено к заседанию Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая, с участием глав государств Союза в очном формате в Москве», - сообщила официальный представитель.

В рамках форума состоится 35 деловых сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений: человеческий капитал, технологии и кооперации, ЕАЭС в меняющемся мире, евразийская сопряженность, а также внутренний рынок ЕАЭС и таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки, стратегический блок и блок делового совета ЕАЭС.

Одной из ключевых тем форума станет обсуждение будущего Союза на сессии «Приоритеты ЕАЭС 2030+» с участием вице-премьеров государств-членов. Планируется обсудить новые направления стратегического развития ЕАЭС, ключевую цель развития Союза до 2045 года и конкретные шаги для обеспечения развития нашего Союза.

Значимым событием станет подведение итогов Первого международного конкурса климатических проектов «Зеленая Евразия», на который поступило около 300 заявок.

Официальный представитель также рассказала, что подготовка к форуму идет очень интенсивно, в режиме «24 часа в сутки».

«На сегодняшний день подтвердили свое участие в форуме порядка 1100 человек, зарегистрировано более 2,5 тысяч. Помимо представителей государств Союза, ожидаются гости из стран СНГ, а также третьих стран - Китая, Индии, Индонезии, Турции, ЮАР, Сингапура, Никарагуа, Венесуэлы и ряда других», - отметила И.Малкина.

«На форуме планируется обсудить сотрудничество ЕАЭС с ШОС и БРИКС, с Латинской Америкой и Индонезией. Индонезия является страной-гостем форума в этом году. В деловую программу включены наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы, поэтому мы ожидаем, что Евразийский экономический форум сыграет важную роль в совершенствовании кооперационных связей на евразийском пространстве», - резюмировала она.