6 Июля 2022 19:45

Лидеры России, Китая, стран СНГ поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Нурсултана Назарбаева поступают письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и его дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В своей телеграмме Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил неразрывную связь важнейших событий новейшей истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева. Президент России также подчеркивает роль Первого Президента Казахстана в реализации интеграционных инициатив.

«Вы внесли большой личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве», - говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил вклад Нурсултана Назарбаева в углубление многостороннего сотрудничества между казахским и китайским народами, подчеркнув, что в настоящее время межгосударственные отношения между Казахстаном и Китаем служат образцом добрососедства.

«Высоко оцениваю Ваш вклад в продвижение и развитие двусторонних связей», - пишет Си Цзиньпин, приглашая Первого Президента Казахстана посетить Китай в любое удобное время.

Теплые слова и поздравления, а также высокая оценка деятельности Нурсултана Назарбаева на посту президента страны отмечается и в телеграммах ряда других лидеров иностранных государств и правительств, среди которых президенты Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиеев, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Садыр Жапаров, председатель Правительства Российской Федерации – Михаил Мишустин и другие.

Лидеры государств высоко ценят вклад Первого Президента Казахстана в развитие добрососедства, стратегического партнерства и дружественных связей между странами.

В поздравительных адресах подчеркивается, что за годы независимости под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан смог добиться серьезных изменений в политической, экономической и социальной сферах, заняв достойное место в мировом сообществе.

Многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Все они отмечают огромный личный вклад Первого Президента Казахстана в укрепление сотрудничества, стабильности и безопасности на Евразийском континенте.

Традиционно много поздравлений от казахстанских политических деятелей, представителей отечественных и зарубежных деловых кругов. Они отмечают заслуги Нурсултана Назарбаева в обеспечении политической стабильности и социально-экономического развития страны.

Теплые слова поздравлений с Днем столицы и пожелания крепкого здоровья Первому Президенту Казахстана содержатся в поздравительных телеграммах видных общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции. Так, деятель культуры, оперная певица М.Мудряк пишет, что гордится Первым Президентом Казахстана, который сделал так много для процветания страны и благополучия ее граждан.

Большое количество поздравительных посланий c пожеланиями крепкого здоровья и неиссякаемой энергии поступило от граждан нашей страны и ближнего зарубежья. Люди разных поколений и профессий благодарят Нурсултана Назарбаева за его деятельность на посту президента Казахстана. Так, сестры Айжан и Алия Айтхожины из Нур-Султана поздравляют Первого Президента с днем рождения и Днем столицы, выражая свою искреннюю благодарность за цветущий город, а жительница Алматинской области Н.Едигеева свои добрые и теплые пожелания облекла в стихотворную форму.

Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, Нурсултан Назарбаев выражает признательность всем авторам поздравительных посланий за теплые слова и пожелания.





Фото: elbasy.kz