Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли совместное заявление против ядерной войны

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ -. Лидеры России, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Китая, США и Франции приняли совместное заявление «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

«Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков», - говорится в документе.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - говорится, в частности, в заявлении.

Дальнейшее распространение ядерных вооружений в мире должно быть предотвращено. «Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений», - говорится в документе.

РФ, КНР, США, Британия и Франция подтверждают, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны.

«Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство», - подчеркивается в документе.



