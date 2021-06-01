Лидеры проекта «Ashyq» будут получать дополнительные льготы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны критерии поощрения лидеров проекта «Ashyq». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом положительного эффекта от внедрения проекта, совместно с НПП «Атамекен» разработаны критерии поощрения лидеров проекта», - сказал Алексей Цой.

Так, по словам министра, лидеры проекта будут определяться по количеству фиксаций на объекте в течении 2-х недель, в зависимости от вида деятельности.

«Данный подход учитывает особенности столицы и городов республиканского значения. Участники, получившие статус Лидера проекта «Ashyq» будут получать дополнительные льготы по времени и условиям работы», - добавил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что число пользователей проекта «Ashyq» увеличилось до 2 млн.

«Масштабирование проекта «Ashyq» идет по всей стране. Число участников проекта превысило 8 тыс. и увеличилось за 2 недели на 2 тыс. Число пользователей за 2 недели увеличилось с 1,4 млн. до 2 млн», - уточнил Алексей Цой.